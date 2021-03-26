Geriş köyünde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp yamaçtan yuvarlandı.

Yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü telefonla güvenlik güçlerini arayarak yardım istedi.

Kaza yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüyü almak için taşıma tahtası ile kaza yerine indi.

İple bağlanarak yukarı çekildi

Tahtaya yatırılan yaralı Yeşilyurt, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından iple bağlanarak yukarıya çekildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.