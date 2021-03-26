Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da bir kamyonun kasasında 112 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Muradiye ilçesinde bir kamyonun kasasında 112 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonda İlçe Jandarma ekipleri, Ünseli Mahallesi'nde H.T. yönetimindeki kamyonu durdurdu.
112 kaçak göçmen yakalandı
Yapılan aramalarda aracın kasasında yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 112 kaçak göçmen yakalandı.
Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilirken sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: İnsan Kaçakçılığı
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