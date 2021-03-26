İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy'de bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 390 sikke, 3 yüzük ile 2 haç ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Objeler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.