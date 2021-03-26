Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 395 tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 395 obje bulundu. Objeler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy'de bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 390 sikke, 3 yüzük ile 2 haç ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Objeler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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