Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 16:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de bir köye "koronavirüs" karantinası
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde artan koronavirüs vakaları üzerine bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe Köyü'nde bazı kişilerin COVID-19 testi pozitif çıktı
Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Kararın ardından köyün giriş çıkışları kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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