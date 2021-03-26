Erzincan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, namaz öncesi Terzibaba Camii'nde yaptığı konuşmada, sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok tedbirle zor bir süreçten geçtiklerini hatırlattı.

Doç. Dr. Erkan Hirik’in konuşması merkezi sistemle kentteki tüm camilerde dinletildi.

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Tedbirlere uyulmazsa eski günlere dönüş yakın

Tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Hirik, yaşanan normalleşmede kurallara tam olarak uyulmadığı için vaka sayılarının yeniden arttığını açıkladı.

Tedbirlerin ihlal edilmeye devam edilmesi halinde yaşanan eski zor günlere dönüleceği uyarısında bulunuldu.

Kentte 65 yaş üstü 47 bin kişi aşılandı

Aşının öneminden bahseden Hirik, kentte bugüne kadar 65 yaş üstü 47 bin kişinin aşılandığını hatırlattı.

Cuma namazının ardından cami içerisinde kurulan bölümde, aşı yaptırmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar aşılandı.