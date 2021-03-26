İllkokul 2. sınıf öğrencisi Zeki Eymen Çelik, yağmur nedeniyle okulun koridorlarında yapılan İstiklal Marşı törenine yetişemeyip, okul bahçesinde yağmurun altında katıldı. O anları çevrede bulunan apartmandaki bir vatandaş kaydetti.

Merkez Mehmet Emet Aydoğan ilkokulu 2. sınıf öğrencisi Zeki Eymen Çelik, Pazartesi günü sabah ilk derse gelirken İstiklal Marşı’nın okunduğunu duydu.

Bunun üzerine "hazır ol" vaziyetine geçerek yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nın bitmesini bekledi.

Vatana, millete hayırlı nesiller yetiştirmek istiyoruz

Anne Çelik, “Yağmurun altında tek başına İstiklal Marşı dinlemiş. Ben öğretmenimizin bize gönderdiği video ile öğrendim. Bizler vatanımıza milletimize hayırlı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Milli duyguları oğluma aşılayan öğretmenimize çok teşekkür ediyorum” dedi.