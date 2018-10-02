Kızılay Başkanı Kınık: Endonezya'ya ilk yardım gönderen ülke Türkiye oldu

Kızılay, SESRIC, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Fonu (ISFD), Islamic Relief Worldwide Kuruluşu'nun organize ettiği "İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde İnsani Yardım Sorumluluğunu Arttırma Çalıştayı"na katılan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketine ilk müdahale eden ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Dr. Kınık, Endonezya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketi konusunda Türkiye'nin yardım faaliyetlerini değerlendirdi.

Türkiye'nin bir buçuk asırlık bir sivil toplum kuruluşu olarak, dünyanın dört bir tarafında insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Dr. Kınık, "En son Endonezya'nın Sulawesi Adasındaki deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinde de ilk yardım gönderen ülke Türkiye oldu. Depremin hemen akabinde Kızılay afet ekiplerimiz bölgedeydi. Endonezya Kızılhaç'ı ile birlikte bölgedeki afete ilk müdahale çalışmalarına katıldılar. Şu anda Türkiye'den gönderdiğimiz bir takviye ekibimiz yolda. THY kargo uçağı ile gönderilecek malzemeler ilk olarak Makassar bölgesine ardından afet bölgesine sevk edilmesi planlanıyor. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, afet bölgesine uluslararası yardım sevkıyatı için onay verdiğini açıklamasının ardından Endonezya'ya gidecek ekip sayımızı ve yardım takviyesini arttırdık" dedi.

Özellikle tsunaminin yıktığı bölgelerde depremzedelerin barınma, su, gıda, sağlık ve hijyen malzemeleri ve çadıra çok ciddi ihtiyaç duyduğunu ifade eden Dr. Kınık, depremzedelerin bu ihtiyaçlarının Türk Kızılayı tarafından giderilmesi için yoğun çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Dr. Kerem Kınık, Türkiye'den Endonezya'daki afetzedelere destek vermek isteyenlere yardım kampanyası başlatıldığını hatırlatarak, yardım etmek isteyen vatandaşların "YARDIM" yazıp 2868'e SMS gönderebileceklerini söyledi.

Kaynak: AA