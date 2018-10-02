İstanbul trafiği TUDES ile denetleniyor

Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) ile taksi, minibüs, dolmuş, taksi dolmuş ve hafriyat araçları, takılan kameralar ve GPS üzerinden izleniyor. Bu takipten elde edilen bilgi ve görüntüler, gerekli durumlarda, güvenlik birimleriyle paylaşılıyor.

Vatandaşlar trafik yoğunluğunu öğreniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Ek Hizmet binasındaki Ulaşım Yönetim Merkezinde hayata geçirilen TUDES ile vatandaşlara İstanbul'daki trafik yoğunluğu hakkında bilgi veriliyor.

Yüzde 100 yerli ve milli olan TUDES yazılı minibüs, taksi, otobüs, taksi dolmuş, servis, fayton ve yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren tüm şoförlerin hizmet kalitesinin ölçümü yapılıyor.

Dijital Sicil ve İstihdam Sistemi

Şoförlerin hizmet performansını takip edecek "Dijital Sicil ve İstihdam Sistemi" de oluşturuldu.

Şoförler, performanslarına göre hizmet kalite sınıflarına ayrılacak. Nitelikli şoförlerin değeri artacak ve istihdamı kolaylaşacak. Bununla vatandaşın güvenli ulaşım hizmeti almaları amaçlanıyor.

Bu kapsamda, İstanbul'da ulaşım faaliyeti yürüten minibüs ve taksi dolmuş araçlarına, aracın içinde kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar, araç takip üniteleri ve panik butonu yerleştirildi.

6 bin 500 minibüs ve taksi dolmuşa 26 bin kamera

Bugüne kadar, akıllı şehir İstanbul konsepti kapsamında 6 bin 500 minibüs ve taksi dolmuşa araç içerisinde kör nokta kalmayacak şekilde toplamda 26 bin kamera, araç takıp ünitesi (Küresel Konumlama Sistemi - GPS) ve panik butonu konuldu. Geri kalan araçların montajı devam ediyor. Bu sistem ile minibüs ve taksi dolmuşların güzergah, konum ve hız takibi yapılıyor. Buradan gelen tüm veriler Ulaşım Yönetim Merkezindeki tek bir sistem tarafından yönetiliyor.

Sistemle yolcu ve sürüş güvenliği, can güvenliği, hırsızlık, gasp, kayıp-çalıntı kontrolü ve kural ihlallerinin kontrolünün sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu kamera ve GPS takip cihazları sayesinde emniyet ve adli kurumlardan bin 200 adli vaka için görüntü ve bilgi talebi cevaplandırıldı.

24 saat denetim

İTaksi ile dijital taksicilik sistemi de hayata geçirilmeye çalışılıyor. Taksi ulaşım taleplerinin tek merkezden yürütüleceği mobil uygulama kapsamında, şu ana kadar 4 bin 300 taksiye kamera yerleştirdi. Taksi panik butonu ile vatandaşların ve taksi şoförlerinin güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca Turkuaz ve lüks taksilerle de İstanbul'un taksi taşımacılığına sınıf atlatılması planlanıyor.

Hafriyat kamyonları ise, Araç Takip Sistemi (ATS) ile denetleniyor. Şehir içinde gezen toplam 9 bin hafriyat kamyonu var. Şimdiye kadar 8 bin 480 kamyona, ATS takıldı. Geri kalan 520 hafriyat kamyonu ise aktif olarak çalışmıyor. Kamyonlara "ismobil eko takip vta900 ve vta720 ATS cihazı takıldı. Teçhizatı İBB'nin iştiraklerinden İSBAK geliştirdi. Bunu kamyon başına 750 liraya taktı. Bu cihazla aracın konumu, hızı, yönü ve damper kaldırma verileri, İSTAÇ'ta kurulan Çevre Kontrol Merkezinde 24 saat izleniyor.

Tabletler teslim edildi, denetim hızlandı

Belediye kolluk kuvvetlerine 100 tablet verdi. Bunların 40'ı emniyete, 40'ı jandarmaya ve 20'si de zabıtaya teslim etti. Araç takip sistemiyle, kamyonların anlık ve geçmiş zamanlı olarak harita üzerinde takibi yapılıyor. Cihazın verdiği uyarılar, indirilen mobil uygulama sayesinde İBB Çevre Koruma Müdürlüğü ile zabıta ekiplerine, emniyet müdürlüğü ve jandarmaya anında iletiliyor.

İlgili birimlere tabletler dağıtılınca denetimler artırıldı. 2017 yılında toplam 692 araç denetlendi ve 123 milyon 754 bin 331 lira idari yaptırım uygulandı. Sistemin nisan ayından sonra devreye alınmasıyla birlikte 598 şüpheli alarm tespit edildi. Bunlardan 101 kamyona ceza yazıldı. Kesilen ceza miktarı ise 28 milyon 444 bin lira oldu. Hafriyat kamyonlarına kesilen para cezalarını, İBB Gelirler Müdürlüğü tahsil ediyor.

Kaçak döküm ve izinsiz dolaşımla ilgili caydırıcılığı artırabilmek için, ceza miktarları yükseltildi. Kaçak dökümün cezası firmalar için 175 bin, şahıs için 58 bin Türk Lirası oldu. İhlalin tekrar edilmesi durumunda birincisi için 350 bin, ikinci tekrarda ise 553 bin lira ceza kesiliyor. Para cezasını ödeyen kamyonun tekrar yakalanması halinde iş sahibinin mal varlığına haciz konulacak.

Kaynak: AA