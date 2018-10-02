Şehir Hatları 9 ayda 30 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi

İstanbul'da Şehir Hatları vapurları, günde 600'den fazla sefer yapılan 50'ye yakın iskeleden bu yılın 9 ayında 30 milyon 552 bin 375 yolcuya hizmet verdi.

"İstanbul nüfusunun iki katı kadar yolcu deniz ulaşımını tercih etti"

Şehir Hatları Vapurları kaptanlarından Alkut Poyraz, 1992 yılından beri kaptanlık yaptığını söyledi.

Şehir hatlarında çalışmadan önce birçok ülkeyi gezdiğini anlatan Poyraz, kaptan olmak isteyenlerin denizi çok sevmeleri gerektiğini belirtti.

Vatandaşların en çok deniz ulaşımını tercih ettiğini söyleyen Alkut Poyraz, şunları söyledi:

"İstanbul'da çok fazla toplu ulaşım aracı var ama vatandaş Boğaz havasını tercih ediyor. İstanbul Boğazı'nda da dünyanın en tehlikeli su yollarından bir tanesinde, kaptanlık yapmak ciddi bir sorumluluk. Boğazın çok akıntılı yerleri var dolayısıyla buraları çok iyi bilmek lazım. Biz şehir hatları kaptanları bu tehlikeli su yollarını çok iyi biliriz. Yolcumuzun güvenliği, konforu, rahatlığı bakımından da bunları da çok iyi bilmek zorundayız. Son 9 ayda da yolcu taşıma bakımından 30 milyonu geçtik. İstanbul nüfusunun iki katı kadar yolcu deniz ulaşımını tercih etti."

"Şehir hatları ayrı bir kültür"

Kaptan Tuncay Yeniay da vatandaşlar için metrobüs, tramvay, Marmaray gibi çok çeşitli toplu ulaşım imkanları olduğu için vapur yolcularının daha çok öğlen saatlerini tercih ettiğini anlattı:

"Şehir hatları ayrı bir kültür. Koltuklarımızın dizaynına dikkat edin, hep yüz yüze bakar. İnsanlar yüz yüze otursunlar ve muhabbet etsinler diye dizayn edilmiş. İstanbul kalabalık olduğu kadar hızlı bir şehir. Şehir Hatları ise sefer süresinde vatandaşların kendi kendine kalacağı hem Boğazı hem de deniz manzarasını seyredebileceği hem de kendini dinleyebileceği bir hat. Boğaz, yıl içerisinde 50 bine yakın transit geminin geçtiği ve yerel trafiğin de yoğun olduğu bir yer. O yüzden Boğaz güvenliğinin ön planda olması gerekir. Şehir Hatları olarak da süreç içerisinde her türlü emniyet tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Şehir Hatları'nda da bu konuda eğitimler veriliyor. Yolcularımız bu konuda tereddüt etmesinler, Şehir Hatları bu konuda her türlü tedbiri almak zorundadır. Can ve insan güvenliği her şeyden önce olur. Hiçbir sefer insan canından öne geçemez. Güvenli gördüğümüz her zaman seferimizi yaparız."

Kaynak: AA