"Kuşlar Ölmesin" diye enerji nakil hatlarında önlem

Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürlüğü, göçmen kuşların göç yolunda bulunan Artvin'de, elektrik nakil hatlarında yaşanan kuş ölümlerinin önüne geçmek ve buna bağlı meydana gelen elektrik kesintilerini gidermek amacıyla çalışma başlattı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kuş ölümlerinin sıkça yaşandığı noktalardaki enerji nakil hatlarına izolasyon aparatları yerleştirilmeye başlandı.

Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürü Osman Aydın, kurum olarak olarak çevreye duyarlı projelere özel önem verdiklerini söyledi.

Kanat açıklıkları uzun olan kuşların, elektrik direklerine konarak iletkenlerden dolayı kısa devreye maruz kaldığını anlatan Aydın, "Dolayısıyla bu durum, kuşların ölümüne sebep olmakta. Buna bağlı olarak da elektrik kesintileri meydana gelmektedir. Bizler de tespit ettiğimiz noktalardaki bu tellere yalıtkan malzemeler monte ederek, hem kuşların ölümüne son vermek hem de elektrik kesintilerinin önüne geçmek istiyoruz" dedi.

Aydın, kuşların göç yolları güzergahında bulunan Yusufeli, Şavşat ve Ardanuç'ta belirlenen en az 10 noktada enerji nakil hatlarının izole edilerek kuş ölümlerinin önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti.

Aydın, "Şu anda birkaç noktada izole çalışmalarımızı yaptık. Buralarda kuş ölümleri sonlandı. Elektrik arızalarını da önlemiş olduk. Projeye devam edeceğiz, bu 10 noktadan daha fazla noktalar da olabilir. Tespitlerimiz devam ediyor. Kuşlar bazen göç yollarını, hareketlerini değiştirebiliyorlar. Bundan dolayı da çok titiz bir çalışma yapmak lazım" diye konuştu.

Osman Aydın, enerji nakil hatlarına yalıtkan aparatlar yerleştirerek kuşların çarpılması sonucu yaşanan ölümlerin engellendiği projeye "Kuşlar Ölmesin" adını verdiklerini kaydetti.

Doğanın vazgeçilmez unsurlarından olan kuşların, güvenle göç etmelerini ve enerji arzının kesintisiz devam etmesini sağlamak istediklerini vurgulayan Aydın, "Sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda bu projeyi hayata geçirdik. Çalışmalarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA