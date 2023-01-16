Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıyı Ege'ye sağanak uyarısı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kıyı Ege için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan hava tahminine göre, bu gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç'te kuvvetli olacak.
Sağanağın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Ege Denizi Ege Bölgesi Balıkesir
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