İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 90 yıl hapis cezası bulunan 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 27'si emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi hakkında işlem yapıldı, 7'si tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 15 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 4 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 33 fişek, çalıntı malzemeler, 50 paket sigara ve bıçak ele geçirildi.