İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğançayır Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen jandarma, bölgede iş makinesi ile kaçak kazı yaptığı öne sürülen 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzemeye ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taş esere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.