Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı bu hafta da alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Kısıtlama öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim olurken İstanbul'da yolların ve meydanların boş kaldığı görüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Kentte hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gecesi 23.59'da sona erecek.
Etiketler: yol sokağa çıkma kısıtlaması meydan İstanbulSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:37
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