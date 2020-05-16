Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı bu hafta da alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Kısıtlama öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim olurken İstanbul'da yolların ve meydanların boş kaldığı görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Kentte hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gecesi 23.59'da sona erecek.