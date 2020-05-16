Haber Giriş: Kaynak: DHA
Asansör düğmesine ayağıyla basınca tepki çekti
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Asansör'e gelen bir vatandaş, asansöre binmek için çağırma tuşuna ayağıyla bastı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Konak ilçesine bağlı Karataş semtinde bulunan ve İzmir'e gelen vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Tarihi Asansör'de bir vatandaşın yaptığı hareket sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Tarihi Asansör'e gelen bir kadın, asansörü çağırmak için tuşa ayağıyla bastı.
Yaşanan bu anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu görüntülendi. Görüntüde, asansörün başında bekleyen kadın, asansörü çağırmak için ayağını kaldırarak tuşa basıyor.
Etiketler: tarihi asansör konak izmir asansörSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:55
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