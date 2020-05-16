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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da polisin 'dur' ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 4 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri otomobile 'dur' ihtarında bulundu.
Otomobildeki 4 kişinin, ihtara uymayarak kaçmaya başlamasının ardından telsiz anonsuyla şüphelilerin gidebileceği bölgelere polis ekipleri sevk edildi.
4 şüpheli yakalandı
Zanlılardan biri kaçtıkları sırada araçtan tabanca fırlattı.
Otomobil sürücüsü, araçtaki 3 kişiyi evlerinin önünde indirdi, izini kaybettirmeye çalışırken Bahçelievler Mahallesi 1310 Sokak'ta kaza yaptı.
Ekipler, ara sokaklarda yaptıkları araştırmada 4 şüpheliyi yakaladı.
Etiketler: polis Adana dur ihtarı trafik KazasıSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:47
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