Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemleri görüştü.

Kurul, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı bulunanların 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmesini kararlaştırdı.

Saç-sakal tıraşı için açılacak

Aynı şartlarla 14 yaş ve altı çocukların 20 Mayıs Çarşamba, 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 22 Mayıs Cuma 11.00-15.00 arasında istisna olarak dışarı çıkabileceğine hükmeden Kurul, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının talebini de görüştü.

Kurul, "Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların saç-sakal tıraşı ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla, erkek berber dükkanlarının, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılıncaya kadar pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermesi" kararını oy birliğiyle aldı.

Kentte daha önce berber dükkanlarının pazar günleri kapalı olması kararı alınmıştı.