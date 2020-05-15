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Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadarki desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak yakında her gün görecek" mesajını paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından COVID-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıkan 15-20 yaş aralığındaki gençlere yönelik paylaşım yaptı. Koca, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Saatler sayılı da olsa, gün güzeldi. Umarım tadını çıkardınız. Bugüne kadarki desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak yakında her gün görecek."
Saatler sayılı da olsa, gün güzeldi. Umarım tadını çıkardınız. Bugüne kadarki desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak, yakında her gün görecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 15, 2020
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