Marmaris Kaymakamlığı, İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulunun, COVID-19 önlemleri kapsamında yeni kararlar görüştüğünü açıkladı.

Kurulun, 65 yaş üstü ve kronik rahatlığı bulunanlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma saatlerinde diğer vatandaşların gönüllü olarak evde kalmaları yönünde tavsiye kararı aldığı vurgulandı.

İşlemin kim tarafından yapıldığı da yazılacak

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde çalışanların veya müşterilerinin vaka olarak saptanması durumunda sağlık personelinin etkin filyasyon yapabilmesi için müşteri ve hizmet veren personel bilgililerinin önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Müşterilerin geliş tarihi-saati, adı-soyadı ve iletişim bilgileri ile işlemin kim tarafından uygulandığının iş yeri sorumlusu tarafından kayıt altına alınması, randevu defterinin pandemi süresince gerektiğinde yetkililere ibraz etmek koşuluyla titizlikle saklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."