'Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanmak isteyen işçilerin sayısı arttı. Başvuruların alındığı Türkiye İş Kurumunda da yoğun bir mesai var. Kuruma gelen İŞKUR personelinin de koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalışan memurların da iş yoğunluğu arttı.

Başvurular online yapılıyor. Çalışanlara ödeneğin ulaştırılması için İŞKUR personeli hem evden hem de mesaiye gelerek 24 saat esaslı çalışıyor.

"60 gün içindeki çalışma şartına dikkat ediyoruz"

Evden çalışan personel sayesinde başvurular, günün her saati incelemeye alınıyor. İşçilerin ödenekten yararlanması için sigortalarının geçmiş dönemde düzenli olarak yatırılması şart.

Ankara İŞKUR İl Müdürü Arif Ay, "Çalışan kişilerin listedeki bildirmiş olduğu son 3 yıl içerisindeki 450 gün şartına, bir de son 60 gün içindeki çalışma şartına dikkat ediyoruz" dedi.

Gelen başvurular değerlendirilerek ilgililere ücretleri ulaştırılıyor. Ödenekler, ücretsiz izne ayrılan çalışanların banka hesabına yatırılıyor. Hesap numarası verilmediği taktirde ise işçiler, paraları PTT şubelerinden alabiliyor.

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında işçilere, mart ve nisan ödemeleri yapıldı.

Haber: Şahin Karamanlı

Kamera: Mehmet Yılmaz