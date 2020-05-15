Gaziantep'in işlek caddelerinde denetimler sürüyor. Maske takmayanlar drone ile tespit edilerek uyarılıyor.

Karagöz Caddesi'ndeki denetimleri inceleyen Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer ve Ahmet Uzer, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Şahin, vatandaşların mümkünse evde kalmalarını isteyerek, çıkmak zorunda olanların maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Maskeni tak, mesafeni koru"

Kentte sosyal hayatın yoğun olduğu yerlerde drone ile vatandaşların uyarıldığını, maske takmayanların ise drone ile tespit edildiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bütün şehirde sosyal hayatın güçlü olduğu yerlerde şu an biz drone ile vatandaşlara mesaj veriyoruz. Sizin, aileniz ve sevdikleriniz için maskeni tak, mesafeni koru. Bu drone sistemi kendi yaptığımız bir çalışma oldu. Kurum olarak yaptığımız yazılımla droneleri birleştirdik ve vatandaşları havadan uyarıyoruz. Bayrama gidiyoruz ve sokaklarımız dolu oluyor."