Haber Giriş: Kaynak: AA
Tünelde zincirleme kaza: 5 tır çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Korutepe Tüneli'nde 5 tır çarpıştı. Kazada, 2 tır sürücüsü yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Etiketler: zincirleme trafik kazası Kocaeli anadolu otoyoluSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 18:23
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