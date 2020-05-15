Derepazarı ilçe merkezinde Murat Yıldız yönetimindeki kamyonet Eriklimanı Mahallesi Sadettin Kaynak Bulvarı üzeri yan yolda, S.K. (45) yönetimindeki Derepazarı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, 44 yaşındaki kamyonet sürücüsü Murat Yıldız hayatını kaybederken, kamyonette bulunan Y.Y. (39), M.Y. (16), M.H.Y. (19) ile özel halk otobüsü sürücüsü S.K (45) ve otobüste yolcu olarak bulunan S.T. (52) ile N.K yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Y.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.