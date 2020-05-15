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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Merkez ilçe Besta bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 17:11
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