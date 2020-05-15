İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, istihbarat çalışması neticesinde silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı olarak 3 adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız bir tabanca, 4 av tüfeği ile 38 tabanca mermisi, 45 av tüfeği fişeği, 3 tabanca şarjörü ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.