Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da çiftçilere domates ve biber fideleri dağıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilere domates ve biber fidesi dağıttı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Jeotermal Kaynaklar ve Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından Beypazarı ilçesinde çiftçilere 400 bin adet fide dağıtıldı.
Belediye ekipleri tarafından dağıtılan domates ve biber fidesi dağıtımına, Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ve bazı muhtarlarla çiftçiler katıldı.
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