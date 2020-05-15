Ankara Büyükşehir Belediyesi Jeotermal Kaynaklar ve Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından Beypazarı ilçesinde çiftçilere 400 bin adet fide dağıtıldı.

Belediye ekipleri tarafından dağıtılan domates ve biber fidesi dağıtımına, Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ve bazı muhtarlarla çiftçiler katıldı.

