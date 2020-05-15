ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 16,4 azalışla 403,9 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde COVID-19 salgının etkisiyle düşüş trendini sürdüren veri, piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

Tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydeden perakende satış verisine ilişkin beklenti, nisanda yüzde 12 azalması yönündeydi.

Perakende satışlar, nisanda yıllık bazda da yüzde 21,6 azaldı.

Mart ayına ait perakende satışlardaki aylık azalış ise yüzde 8,4'ten yüzde 8,3'e revize edildi.

Perakende satışlarda nisan ayında görülen düşüşte, giyim, mobilya ve elektronik sektörülerindeki satışların azalması etkili oldu. Giyim sektöründeki satışlar nisanda aylık yüzde 89,3, mobilya sektöründeki satışlar yüzde 66,5 ve elektronik satışları yüzde 64,8 düşüş kaydetti.