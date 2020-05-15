Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarından itibaren cadde, sokak ve açık alanlarda da maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Covid19) mücadele tedbirleri kapsamında, yarından itibaren market ve pazar gibi insanların toplu halde bulunabileceği yerlerin dışında cadde ve sokaklarda da maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs Konya covid-19Son Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 17:27
Sıradaki Haber
Cezaevlerindeki tedbirlerin süresi uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz