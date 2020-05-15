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Muğla'da zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde ikamet eden H.Ş. ve M.Ş'nin ev ve arazilerinde yasa dışı ekim yaparak uyuşturucu madde imal edip pazarladığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Köyceğiz İlce Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, ev ve arazide yapılan aramada 173 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Bir başka operasyonda ise Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesinde V.H'nin evinde bir miktar uyuşturucu bulundu.
Etiketler: zehir tacirleri uyuşturucu operasyon MuğlaSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 19:22
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