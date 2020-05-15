İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri nedeniyle üretici ve yetiştiricilere uzmanlarca verilen eğitimler sosyal medya üzerinden yapılacak canlı yayınlarla sürdürülecek.

Aralarında Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman personeli ve özel sektör temsilcilerinin yer alacağı eğiticiler, "Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" adlı online eğitim programıyla üreticilere ulaşacak.

20 Mayıs'ta başlayacak

İnteraktif olarak gerçekleşecek ve katılımcıların eğitmenlere sorularını yönlendirebileceği eğitimler, 20 Mayıs'ta başlayacak ve pazartesi, çarşamba, cuma günleri 14.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Eğitimler kapsamında, "Muz yetiştiriciliği", "Avokado yetiştiriciliği", "Mercan kuzu ve oğlak ölümleri", "Bitkisel üretimde atık yönetimi ve kompost yapımı", "Tarımsal ürünlerin pazarlanması", Tarımın terapi amaçlı kullanımı" gibi pek çok konuda katılımcılara bilgi verilecek.