Haber Giriş: Kaynak: AA
50 bin ton patates ihracatına izin verildi
[Fotoğraf: AA ]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 50 bin ton patates ihracatına izin verildiğini açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarım ve gıda sektöründe üretim, tüketim ve stok durumu ile piyasadaki fiyat değişimlerini yakından takip ettiklerini belirtti.
Adana, Hatay ve İzmir’de turfanda patates hasadının başlamasıyla, yurt içi arz güvenliğinin güçlü bir seviyeye ulaştığını söyleyen Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 50 bin ton patatesin ihracatına ön izin vermeye başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi amacımız, üreticiyi korumak, tüketicimizi kollamak" dedi.
Bugün itibariyle 50.000 ton patatesin ihracatına ön izin vermeye başlıyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) May 15, 2020
Her zaman olduğu gibi amacımız; “üreticiyi korumak, tüketicimizi kollamak”
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