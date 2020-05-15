Bu defa alevlerle değil, koronavirüsleydi mücadelesi. Bir kez daha galip geldi. Şimdi ise bu hastalığın pençesinde olanlara plazma bağışıyla el uzatıyor.

Emrah Demir, Uşak’ın Banaz ilçesinde itfaiye eri. Geçtiğimiz ay, halsizlik ve üşüme şikayetiyle hastaneye gitti, koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir hafta hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

"14 gün boyunca kendimi muhafaza ettim, tek kaldım. Annemler sağ olsunlar yemeklerimi, ihtiyaçlarımı karşıladılar ama herhangi bir temasımız olmadı."

"Diğer insanlar da tedavi olabiliyorsa diye gönüllü oldum"

İyileşip görevine döndükten sonra, Denizli'deki Kızılay ekipleri ona ulaştı. Plazma bağışçısı olmasını teklif etti.

Demir, "Benim sayemde diğer insanlar da tedavi olabiliyorsa diye gönüllü oldum ve 2 kere plazma oldum üçüncüsünü de olacağım" dedi.

Bağışlanan plazmalar, kritik durumdaki hastaların tedavisinde kullanılıyor.