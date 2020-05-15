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65 yaş üstüne izin saati değişti
[Fotoğraf: AA]
Sıcak hava nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma saati değişti. 17 Mayıs Pazar günü 12.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecekler.
İçişleri Bakanlığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.
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