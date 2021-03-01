Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, saat 05.00 itibarıyla sona ermesiyle, haftanın ilk iş gününde kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası ve Şile otoyolu Üsküdar yönünde trafik yoğunluğu gözlenirken, Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu ve D-100 kara yolu başta olmak üzere bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.