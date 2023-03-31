Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve kentteki okul müdürlerinin katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, il genelindeki okullarda uygulanmak üzere hazırlanan program ile Ahiliğin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını ifade etti.

Ahi Evran'ı ve felsefesini tanıtmayı amaçladılarını söyleyen Çetinkaya, " Ahiliği tanıtmak için toplumdaki tüm kesimlerin yapacağı şeyler var. Ama eğitim boyutuyla, milli eğitim ve üniversite boyutuyla yapılacak çok şeyler var. İşte bu proje milli eğitim bünyesinde yapacaklarımıza bir basamak teşkil edecektir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da uzun süredir 25 öğretmenden oluşan komisyonda kentte öğrencilere Ahiliğin en iyi şekilde nasıl uygulanabileceğine ve öğretileceğine dair çalışmalar sonucunda "Ahilik Eğitimi Çerçeve Programı"nın ortaya çıktığını söyledi.

Okullarda her ay bir değer işlenecek

Her ay okullarda bir değeri işleyeceklerini söyleyen Alpaslan şöyle konuştu:

"Ahilikle ilgili bu değeri ay sonunda öğretmenlerimiz, okul idaremiz faaliyetler sonucunda bu değerlerden kazanımlar neler, bunların öğrencilere etkileri neler, bunları araştıracak. Bunları en iyi uygulayan öğrencilerimizi de inşallah ödüllendireceğiz. Vatansever Ahi, Girişimci ve Üretken Ahi, Teknolojide Lider Ahi, Sanatkar Ahi, Yaşamıyla Örnek Ahi, İşinin Ehli Ahi, Cömert ve Merhametli Ahi, Çevreye Duyarlı Ahi temaları her ay okullarımızda uygulanacak."