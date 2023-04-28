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Türkiye
AA 28.04.2023 22:40

Kırşehir'de benzin istasyonunda tanker alev aldı

Kırşehir'de bir benzin istasyonunda gaz boşaltımı yapan tanker aniden alev aldı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken otogaz tankerinin motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kırşehir'de benzin istasyonunda tanker alev aldı
[Fotograf: AA]

Kuşdilli Mahallesinde otogaz tankeri, gaz boşaltımı yapmak için yanaştığı benzin istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Benzin istasyonu çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangında çevrede bulunan vatandaşlarda itfaiye ekiplerini aradı.

Polisin benzin istasyonu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı olayda yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kırşehir'de benzin istasyonunda tanker alev aldı

"Can kaybı yok"

Benzin istasyonu çalışanı Murtaza Şakar, "Tanker, gaz boşaltımı yapmak için istasyona yanaştı ve bekliyordu. Aracın motorunda bir anda yangın çıktı. Bizler de söndürme tüpleriyle yangına müdahale ettik. İtfaiye ekipleri geldi. Şükürler olsun can kaybı yok. Büyük bir faciadan dönüldü" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. 

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