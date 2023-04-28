Bakan Varank: Bursa'ya 21 yılda 175 milyar liralık yatırım yaptık

Bakan Varank, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde AK Parti'nin Şehreküstü Seçim Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 21 yıldır Türkiye'de taş üstüne taş koyarak vatandaşlara layık oldukları hizmetleri sunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Varank, Bursa'ya 21 yılda 175 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlattı.

Hep üretmenin derdinde olduklarını dile getiren Varank, "Biz hep yapmanın derdindeyiz. Birileri yıkmanın derdinde. Karşımızda bir yıkım ekibi var. Biz ne dediysek 'olmaz' dediler. 'Ak' dediysek 'kara' dediler. 'Küçük' dediysek 'büyük' dediler. Biz 'siyah' dediysek onlar 'beyaz' dediler. Böyle bir muhalefetle bu ülkenin yol alması mümkün değil. Bu muhalefet ne Türkiye'yi tanıyor ne dünyayı tanıyor ne gelecekte dünyayı neler bekliyor bundan haberdar değil" diye konuştu.

"Türkiye'ye bir kaos vadediyorlar"

Bakan Varank, eski Türkiye'de hükümetlerin ortalama süresinin 1,5 yıl olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"İşte bu eski Türkiye'yi tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'ye bir kaos vadediyorlar. Diyorlar ki '7 cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bir cumhurbaşkanı olacak. Bu 7 yardımcı ortak karar verecek, ancak o zaman cumhurbaşkanı hükümet edebilecek.' Böyle bir sistem çalışır mı? Sizin apartmanınızda böyle bir yönetim olsa buna razı gelir misiniz? E peki apartmanınızı vermeyeceğiniz bir yönetime, bunlara Türkiye'yi teslim eder misiniz?"

"Türkiye'nin altını oyacak olanlara asla müsaade etmememiz lazım"

Bakan Varank, Türkiye'nin düşmanı ne kadar oluşum varsa hepsiyle pazarlık ettiklerine değinerek, "Bugün PKK'nın sözde liderleri kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. FETÖ'nün sözcüleri kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. HDP kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Bu, Türkiye'nin altını oyacak olanlara asla müsaade etmememiz lazım. Bizim tek bir derdimiz var. Şu ay yıldızlı al bayrağın altında müreffeh bir şekilde yolumuza devam etmek" dedi.

"14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşacağız"

Birlik ve beraberlikle yollarına devam edeceklerini dile getiren Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşacağız. Eş dost, akrabayı ikna edeceğiz. Özellikle genç kardeşlerimizi ikna edeceğiz. Onlara eski Türkiye'yi anlatacağız. Türkiye'ye hangi kaosu vadediyorlar bunu anlatacağız."

Açılışa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.