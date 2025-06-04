Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.06.2025 21:48

Kırşehir'de 700 yıllık Tevrat ele geçirildi

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde deri üzerine yazılmış 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi.

Kırşehir'de 700 yıllık Tevrat ele geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar-Ankara kara yolundaki yol kontrolünde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen, üzeri ve içi desen sembol işlemeli deri üzerine el yazması Tevrat bulundu.

Kırşehir'de 700 yıllık Tevrat ele geçirildi

Sürücü H.K. ve yanında bulunan S.G. gözaltına alındı.

Öte yandan el yazması Tevrat'ın Kırşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

ETİKETLER
Kırşehir Müze
Sıradaki Haber
Hakkari'de midibüs devrildi: 12 asker yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:45
MİT'in operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde sorumlusu tutuklandı
21:19
Birleşmiş Milletler: Gazze'nin kuzeyinde tek bir hastane bile kalmadı
20:23
ABD Başkanı Trump: Putin saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça belirtti
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
20:18
İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
19:06
Hakkari'de midibüs devrildi: 12 asker yaralı
Türk şirketlerinin inşasını üstlendiği Musul Havalimanı'ndaki çalışmalar son aşamalarına geldi
Türk şirketlerinin inşasını üstlendiği Musul Havalimanı'ndaki çalışmalar son aşamalarına geldi
FOTO FOKUS
Ukrayna, Rus uçaklarına yaptığı saldırının yeni görüntülerini paylaştı
Ukrayna, Rus uçaklarına yaptığı saldırının yeni görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ