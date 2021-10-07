Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.G. isimli kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda O.G., evinde gözaltına alındı.

3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi

Evde yapılan aramada, farklı dönemlere ait 2 bin 901 sikke ve madeni para, 197 obje ve 5 minyatür heykel olmak üzere toplam 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.G., polis merkezine götürüldü.