Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.G. isimli kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda O.G., evinde gözaltına alındı.
3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi
Evde yapılan aramada, farklı dönemlere ait 2 bin 901 sikke ve madeni para, 197 obje ve 5 minyatür heykel olmak üzere toplam 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.G., polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Tarihi Eser
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