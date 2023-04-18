Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.04.2023 11:31

Kırsalda katlanabilir konteyner kurulumuna başlandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde katlanabilir konteynerlerin kurulumuna başlandı. Mayıs'ın ilk haftasına kadar 10 binin üzerinde konteyner kurulumu yapılacak.

Kırsalda katlanabilir konteyner kurulumuna başlandı
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, mayısın birinci haftasına kadar 10 binin üzerinde katlanabilir konteyneri kırsal alana kurmayı düşündüklerini söyledi.

Ekipler, barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde katlanabilir konteynerleri kurmaya başladı.

Bölgede incelemelere bulunan Sezer, katlanabilir konteynerlerin daha sonraki afetlerde de kullanılabileceğine işaret ederek, vatandaşlara bırakabilecekleri, kırsal alanda kurulabilecek konteyner modeli geliştirdiklerini vurguladı.

Kırsalda katlanabilir konteyner kurulumuna başlandı

Sezer, köy sakinlerinin tercihlerine göre konteynerlerin kurulumlarının yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlk kez bugün Kahramanmaraş'ta, bu köyümüzde kurmaya başladık. Mayısın birinci haftasına kadar 10 binin üzerinde katlanabilir konteyneri kırsal alana kurmayı düşünüyoruz. Bu sadece Kahramanmaraş için değil, bütün 10 ilimizdeki ve 10 binin üzerindeki köyümüze bunları yerleştireceğiz ve kuracağız."

Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının da karşılanacağının altını çizen Sezer, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu ana kadar 760 bin çadırın sahada kurulumunu gerçekleştirdik ve 222 çadır kentimiz var. Yine bireysel çadırlarımız bütün evlerin önünde, sizler de görüyorsunuz. İsteyen bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren hem içeride hem de yurtdışından çadır tedariklerimiz devam ediyor. Şu an itibarıyla hem ülke içerisinde 5 bin çadır ve ülke dışında da 6 uçakla sürekli trenle ve deniz yoluyla çadırlarımızı getirerek burada depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Sezer, bir taraftan da konteyner kentler noktasında çalıştıklarını belirterek, "Depremin ikinci gününden itibaren yine yoğun bir çalışma ortaya koyduk ve 10 milyon metrekare alanda konteyner altyapısı çalışmasını devam ettiriyoruz ve şu anda 308 konteyner kent planladık ve depremin ikinci ayında olmamıza rağmen şu anda 72 bin konteyneri sahaya indirmiş durumdayız." dedi.

ETİKETLER
AFAD Deprem Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Malatya'da depremzedelerin buruk bayram telaşı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:30
Boeing mühendisleri tarafından tasarlanan 'kağıt uçak' mesafe rekoru kırdı
12:20
SpaceX, Starship roketinin ilk fırlatma girişiminin ertelendiğini duyurdu
12:18
İspanya Katolik Kilisesi çocuklara cinsel istismar vakalarından dolayı özür diledi
12:15
Rusya'dan dijital ruble adımı
12:07
Güney Kore, Kaesong Sanayi Kompleksi'ni izinsiz işlettiği gerekçesiyle Kuzey'i uyardı
12:30
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
Camilerde bayram temizliği
Camilerde bayram temizliği
FOTO FOKUS
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ