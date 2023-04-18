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Türkiye
DHA 18.04.2023 11:22

Malatya'da depremzedelerin buruk bayram telaşı

Malatya'da Ramazan Bayramı telaşı, bu yıl kentte yıkıma neden olan depremler nedeniyle buruk geçiyor. Kent merkezinde az sayıda esnaf konteyner iş yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Malatya'da depremzedelerin buruk bayram telaşı
[Fotograf: DHA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da en çok yıkım, kent merkezinde yaşandı.

Ramazan Bayramı alışverişi için merkeze gelen vatandaşlar, alışveriş yapacak yer bulamadı. Bazı esnaf, iş yerleri yıkıldığı için kent merkezinde brandalardan oluşturdukları yerlerde işlerini yürütmeye çalışıyor.

Malatya'da depremzedelerin buruk bayram telaşı

Kentin en işlek ve yıkımın en çok yaşandığı Şire Pazarı alanı, Akpınar, İnönü, Kışla, Fuzuli, Emeksiz, Kanalboyu ve Tevfik Temelli caddelerinde depremden önce yüzlerce iş yeri bulunurken, şu an çoğu hafif hasarlı, az sayıda iş yeri faaliyetini sürdürüyor.

Kurdukları brandalar veya konteynerlerde işlerini sürdürmeye çalışan esnaf, önceki bayramları aradıklarını ve bu defa hazırlık sürecinin buruk geçtiğini söyledi.

Malatya'da depremzedelerin buruk bayram telaşı

Vatandaşlar ise Malatya'da bayram havasının hiç yaşanmadığını, şehrin yıkıldığını gördükleri için üzüldüklerini dile getirdi. 

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