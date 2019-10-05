İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 4 milyon TL ödülle Kırmızı Liste’de yer alan sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek Kurtalan kod adlı Ayten Ene olduğu tespit edildi.

Diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Dilgeş kod adlı Mehdi Kaplan olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber