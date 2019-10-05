Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi05 Ekim 2019 Cumartesi 12:18 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:29
İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek kod adlı Ayten Ene'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gerçekleştirilen operasyonda gri kategoride aranan bir terörist de etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortak operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 4 milyon TL ödülle Kırmızı Liste’de yer alan sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek Kurtalan kod adlı Ayten Ene olduğu tespit edildi.
Diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Dilgeş kod adlı Mehdi Kaplan olduğu belirlendi.
Kaynak: TRT Haber