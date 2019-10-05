Türkiye
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi05 Ekim 2019 Cumartesi 09:03 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:09
Tunceli Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Ortak operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: jandarma mit ortak operasyon terör operasyonu Tunceli pülümür