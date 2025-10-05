Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.10.2025 10:49

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A, S.Ö, Y.İ, A.A, H.D, T.T. ve ulusal seviyede aranan S.B. ile H.E'nin yakalanıp Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Asayiş Daire Başkanlığınca yapılan koordineli çalışmalar sonucu 'yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve hırsızlık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten yaralama, nitelikli yağma ve banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve silahla tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.İ. isimli şahıs İran'da, 'kasten yaralama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Hırvatistan'da, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs Almanya'da, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.T. isimli şahıs Arnavutluk'ta, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ulusal seviyede aranan S.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan H.E. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Alkollü araç sürücüsünün çarptığı minibüs devrildi: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
TBMM gündemi yeni haftada yoğun: İşte gündem başlıkları...
11:29
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı
11:31
Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını yalnız bırakmadı
11:26
TOKİ 1 milyon 740 bin aileyi ev sahibi yaptı
11:17
Sayıştaya üye seçiminde komisyon süreci başlıyor
11:21
Silahla ateş edenlere verilen cezalar artırılacak
Dünyanın en kurak çölü çiçek bahçesine dönüştü
Dünyanın en kurak çölü çiçek bahçesine dönüştü
FOTO FOKUS
Meme kanserine yakalandı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
Meme kanserine yakalandı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ