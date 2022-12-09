Sis sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, polis ve jandarma ekipleri sürücüleri uyardı.

Sis kent merkezi ile Pınarhisar, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde etkili oldu.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sisin akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini aktardı.