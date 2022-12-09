Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Sis sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.
Sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, polis ve jandarma ekipleri sürücüleri uyardı.
Sis kent merkezi ile Pınarhisar, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde etkili oldu.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sisin akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini aktardı.
Etiketler: Kırklareli Hava Sıcaklıkları
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