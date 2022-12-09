Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katlanabilir basketbol potasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde katlanabilir basketbol potasına sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Dün Mezraa Mahallesi'nde anne A.Y. evlerinin yakınında bulunan ortaokulun bahçesinde oynayan 5 yaşındaki oğlu Metehan Kerem Yılmaz'ı katlanabilir basketbol potasının demirleri arasında hareketsiz gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metehan Kerem Yılmaz müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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