Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yangın: Ev ile iş yeri yandı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan yangında bir ev ile iş yeri yandı.
Sergen köyünde marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bir eve de sıçradı.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Kırklareli Yangın
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