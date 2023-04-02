Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Üç gün önce güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.Ç'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne FETÖ Terörle Mücadele
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