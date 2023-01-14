Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde köprü ayağına çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Hakan Kaya (38) idaresindeki otomobil Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde inşaat yapımı devam eden köprünün ayağına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki eşi Nergis Kaya (34) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çiftin cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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