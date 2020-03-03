Kırklareli'nin Kapaklı köyünün Taşlık mevkiinde bir kısmı yakılmış variller olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler varillerin bazılarında kalıntı halinde kimyasal olduğu değerlendirilen sıvı madde bulunduğunu belirledi.

Köy Muhtarı İbrahim Demirgök, 3 gün önce ormanlık alanda variller gördüklerini ve durumu jandarma ekiplerine bildirdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Varillerin bazılarında kimyasal madde olduğunu düşündüklerini anlatan Demirgök, "Ne olduğu belli değil. Biz köy olarak tedirgin oluyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.